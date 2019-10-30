Футбол

ИнфоСМИИнфоСМИЖена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Львова

Жена футболиста Николая Морозюка, который играет за турецкий «Ризерспор», стала президентом нового львовского футбольного клуба.
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