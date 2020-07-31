Происшествия
РИА НовостиЖене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
«По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», — говорится на сайте СК.Телеканал 360°12:45
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Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Телеканал Санкт-Петербург12:01
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Экономика
МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию
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Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
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Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
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Медики назвали три основных «ночных» признака диабета
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Подозреваемый по уголовному делу против блогера Сергея Тихановского политтехнолог Виталий Шкляров был заключен под стражу на два месяца белорусским судом.
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Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
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В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
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