Происшествия
Вести.RuЖена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Ранее СК предъявил женщине обвинение в убийстве.
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Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Телеканал Санкт-Петербург12:01
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