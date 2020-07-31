Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Ранее СК предъявил женщине обвинение в убийстве.

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

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