Происшествия

Вести.RuВести.RuЖена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Ранее СК предъявил женщине обвинение в убийстве.
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Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
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