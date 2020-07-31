Происшествия
РИА НовостиЖене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
«По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу», — говорится на сайте СК.Телеканал 360°12:45
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Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Телеканал Санкт-Петербург12:01
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В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander.
Российская газета 10:12
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Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
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В Липецке праздник выпускников закончился салютом
На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 15:38
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Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com 09:43
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Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
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Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
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Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 04:43
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
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В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
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Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
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Политика
Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией».
РБК 15:10
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Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа
По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
Волга-Медиа 16:11
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН вчера в 03:52
Происшествия
У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей
Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ генерал-лейтенанту Александру Кизлыку, обвиняемому в коррупции, об обращении в доход государства имущества более чем на 121 миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:26
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В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
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РИА Новости 09:09
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
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Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
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Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о второй подряд победе в Тинькофф РПЛ и своем будущем в петербургском клубе.
Матч ТВ 13:57
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
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Газета.Ru 07:38