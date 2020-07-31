с чего всё началось

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.

Авто В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. 39

Общество В Липецке праздник выпускников закончился салютом На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 74

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 236

Политика Дегтярев заявил о просьбах хабаровчан «разобраться с мафией» в регионе Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что местные жители попросили его «разобраться с мафией».

Здоровье Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.

Общество Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа. 157

Происшествия У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ генерал-лейтенанту Александру Кизлыку, обвиняемому в коррупции, об обращении в доход государства имущества более чем на 121 миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства. 37

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 6

Происшествия Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне «Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении. 43

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС. 1,1K

Происшествия В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. 19