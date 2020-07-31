Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.В источнике
С чего всё началось
«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения», — говорится
в сообщении на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
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Жене расчлененного рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Телеканал Санкт-Петербург12:01