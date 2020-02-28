Общество
Вести.RuЖеневский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса. Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта.
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с чего всё началось
«Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей — с 5 по 15 марта, не состоится», — говорится в заявлении организаторов.RT на русском07:23
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Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Армия и оружие
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Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Общество
Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн
Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
Армия и оружие
Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Политика
Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов пообещал жениться на веселой поклоннице из Петербурга
Певец Дмитрий Маликов накануне выступал в Петербурге.
Кино
Из мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Происшествия
Российская школьница умерла во время уроков
Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Общество
Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов
Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Экономика
Как в 2008. Акции на фондовых биржах переживают рекордный обвал
Рекордное падение индексов, сопоставимое с ситуацией кризиса 2008 года переживают фондовые биржи на этой неделе, сообщает 28 февраля Financial Times.
Культура
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Общество
Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии
Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Армия и оружие
В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Авто
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал великолепную галактику NGC 691
Космический телескоп Хаббл демонстрирует изображение роскошной спиральной галактики без перемычки NGC 691.