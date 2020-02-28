Общество

Вести.RuВести.RuЖеневский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса. Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта.
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с чего всё началось
«Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей — с 5 по 15 марта, не состоится», — говорится
 в заявлении организаторов.
RT на русском07:23

Подробнее о событии

Международный Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Газета.Ru07:04

Из-за коронавируса отменен Женевский автосалон и десятки других мировых событий

Znak.com06:56

Женевский международный автосалон отменили в связи со вспышкой нового коронавируса

ТАСС06:37

Юбилейный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Взгляд.ру06:39

Следующий Женевский автосалон пройдет в марте 2021 года

РИА Новости07:11

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Motor06:05

Автосалон в Женеве могут отменить

SpeedMeвчера в 12:41
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
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РБК 08:15
Армия и оружие

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REGNUM 26 февраля в 08:02
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Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

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Дмитрий Маликов пообещал жениться на веселой поклоннице из Петербурга

Певец Дмитрий Маликов накануне выступал в Петербурге.
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Из мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа

ToDay News Ufa вчера в 09:13
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Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
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Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

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Газета.Ru 07:20
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Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Общество

Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов

Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.
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Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Как в 2008. Акции на фондовых биржах переживают рекордный обвал

Рекордное падение индексов, сопоставимое с ситуацией кризиса 2008 года переживают фондовые биржи на этой неделе, сообщает 28 февраля Financial Times.
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
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Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
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В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
МордовМедиа 26 февраля в 11:45
Армия и оружие

В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила.
Piter.tv 05:47
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Политика

Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
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Телескоп Хаббл сфотографировал великолепную галактику NGC 691

Космический телескоп Хаббл демонстрирует изображение роскошной спиральной галактики без перемычки NGC 691.
V-kosmose.com 08:11
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