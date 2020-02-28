Общество

Южный автомобильЮжный автомобильЖеневский автосалон отменили из-за коронавируса

Правительство Швейцарии сегодня утром официально запретило публичные собрания более 1000 человек в одном месте. Запрет будет действовать до 15 марта. Это означает, что юбилейный 90-й автосалон в Женеве также официально отменен.
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Международный Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови

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Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
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