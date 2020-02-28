Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15, и более 100 человек находятся на карантине. Некоторые крупные автопроизводители еще ранее отказались участвовать в этом году в Женевском автосалоне, что не было связано со вспышкой коронавируса.

Авто Geely Coolray доступен к предзаказу в России Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.

Наука Медики обнаружили новый тип шизофрении Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.

Происшествия В Свердловской области в ДТП погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Экономика Силуанов объяснил ослабление рубля По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.

Происшествия В Астраханской области разбился вертолет По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Экономика Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.

Общество Группа ГАЗ потребовала через суд 1,1 млрд руб. от «Мосгортранса» Из-за задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы ГАЗ в санкционный список США были изменены сроки поставок некоторых автобусов из отдельных партий, в связи с чем была назначена выплата компенсации в размере почти 1 млрд руб.