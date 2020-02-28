Общество
ВедомостиЖеневский автосалон отменен из-за коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15, и более 100 человек находятся на карантине. Некоторые крупные автопроизводители еще ранее отказались участвовать в этом году в Женевском автосалоне, что не было связано со вспышкой коронавируса.
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Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Авто
Geely Coolray доступен к предзаказу в России
Российские дилеры Geely начали принимать предзаказы на новый кроссовер Geely Coolray, который поступит в продажу в марте 2020 года.
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Армия и оружие
НАТО осудило обострение ситуации в Сирии и поддержало Турцию
Организация Североатлантического договора (НАТО) осудила обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 28 февраля.
Происшествия
Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве
День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Наука
Медики обнаружили новый тип шизофрении
Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Хоккей
В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Экономика
Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Общество
В России резко сократились продажи путевок в Турцию
За последние два дня в России упали продажи туристических путевок в Турцию.
Общество
Группа ГАЗ потребовала через суд 1,1 млрд руб. от «Мосгортранса»
Из-за задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы ГАЗ в санкционный список США были изменены сроки поставок некоторых автобусов из отдельных партий, в связи с чем была назначена выплата компенсации в размере почти 1 млрд руб.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Музыка
Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.