Общество

ВедомостиВедомостиЖеневский автосалон отменен из-за коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Швейцарии возросло до 15, и более 100 человек находятся на карантине. Некоторые крупные автопроизводители еще ранее отказались участвовать в этом году в Женевском автосалоне, что не было связано со вспышкой коронавируса.
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Организаторы рассказали об убытках из-за отмены Женевского автосалона

RT на русском11:17

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ06:26

Автоэксперт: мотор-шоу сократятся до континентальных фестивалей

Российская газета10:10

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ТАСС10:25

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РИА Новости07:11

Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса

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