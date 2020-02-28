Общество
Южный автомобильЖеневский автосалон отменили из-за коронавируса
Правительство Швейцарии сегодня утром официально запретило публичные собрания более 1000 человек в одном месте. Запрет будет действовать до 15 марта. Это означает, что юбилейный 90-й автосалон в Женеве также официально отменен.
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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
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Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV
Здоровье
Грипп и ОРВИ «закрыли» 68 классов в петербургских школах на карантин
В Петербурге из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ на неделю приостановлен учебный процесс в 68 классах 26 школ и в 14 группах 13 детских садов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Происшествия
Два горняка стали жертвами взрыва на шахте в ДНР
Два горняка погибли в результате взрыва на одной из шахт в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Ракета "Ангара" в 2024 году будет запущена с космодрома Восточный дважды – с беспилотным космическим кораблем "Орел" и тяжелым космическим аппаратом, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Футбол
Серхио Рамос в преддверии «Эль-Класико» восхитился игрой Месси
Защитник «Реала» Серхио Рамос в предверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высоко оценил игру капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Здоровье
В Белоруссии обнаружили первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщили в белорусском минздраве.
Армия и оружие
Госдеп: Турция не запрашивала у НАТО помощь после инцидента в Идлибе
Анкара не обращалась в НАТО за помощью из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Армия и оружие
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Космос
Компания Astra планирует выиграть гранд США на 12 миллионов долларов
Калифорнийская компания Astra планирует совершить три запуска своих небольших ракет, в надежде выиграть гранд правительства США на 12 миллионов долларов.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Футбол
Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду
Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Армия и оружие
Снайпер ликвидировал предателя Донбасса
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