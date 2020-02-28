с чего всё началось

Организаторы подчеркнули, что такое решение было приято в связи с требованием правительства Швейцарии отменить из-за коронавируса до 15 марта все массовые мероприятия, где предполагается участие свыше 1000 человек. В прошлом году Международный автосалон в Женеве посетило свыше 600 тысяч человек.

Экономика Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК.

Футбол Шаронов: увольнение из «Рубина» было неожиданным Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, который сменил на этом посту Курбана Бердыева, рассказал о том, что не ожидал своего увольнения из казанского клуба.

Общество Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Армия и оружие Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.

Финансы Эта неделя стала черной для рубля; Bloomberg попытался понять — почему Агентство Bloomberg попыталось понять, почему инвесторы отвернулись от российских активов Российские активы обвалились, рубль находится на грани того, чтобы стать худшей валютой во всем мире за неделю, поскольку политическая напряженность с Турцией добавила боли от падения цен на нефть.

Общество Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Экономика Мишустин оценил возможность снижения налога на труд Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.

Космос Космический телескоп Хаббл сфотографировал захватывающую дух галактику Как пишет портал Scitechdaily, объект этого изображения известен как NGC 691, и может находиться на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли.

Футбол Кокорин надеется сыграть за сборную России на Евро-2020 Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который на правах аренды доиграет сезон в «Сочи», намерен вернуться в сборную России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года.

Происшествия В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.

Финансы Эксперт оценил перспективы курса рубля в марте Руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию «СМП Банка» Владимир Помыткин дал прогноз о перспективах курса рубля в следующем месяце в связи с распространением коронавируса.

Политика Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас.