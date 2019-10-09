Футбол

MOS.newsMOS.newsЖенщин пустили на футбольный матч в Иране впервые за 40 лет

Победа в матче досталась хозяевам поля со счетом 14:0. Женщины в Иране не могли посещать стадионы с 1979 года — со времен Исламской революции.
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