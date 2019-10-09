Футбол
MOS.newsЖенщин пустили на футбольный матч в Иране впервые за 40 лет
Победа в матче досталась хозяевам поля со счетом 14:0. Женщины в Иране не могли посещать стадионы с 1979 года — со времен Исламской революции.
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Азмун посвятил свои голы женщинам Ирана, их пустили на стадион впервые за 38 лет
Спорт день за днем06:55
Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
Sport24.ruвчера в 16:21
Женщин в Иране впервые с 1981 года пустили на футбол. Сборная разгромила Камбоджу 14:0
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
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Футбол
Кокорин тренировался на базе «Зенита» в общей группе
Форвард "Зенита" Александр Кокорин тренировался на базе клуба в Удельном парке.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Общество
Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии
По словам главы подразделения по прогнозированию японского Метеорологического агентства Ясуси Кадзихары, Hagibis сравним с тайфуном Ida (Kanagawa), обрушившимся на центральную и восточную Японию в 1958 году, в результате которого погибла 1,2 тыс. человек.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Кино
Фею-крестную в ремейке «Золушки» может сыграть темнокожий актер-гей
Отмечается, что с актером ведут переговоры Американский актер и открытый гей Билли Портер может сыграть фею-крестную в ремейке мюзикла "Золушка", сообщает "Российская газета" со ссылкой на Variety.
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Культура
Писатель-патриот Алексей Иванов открывает для читателей красоту России
Писатель Алексей Иванов стал одним из самых любимых писателей у россиян, попробовав себя во многих литературных жанрах: от фантастики до исторического романа.
Политика
Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.