Футбол
Московский КомсомолецЖенщин в Иране впервые с 1981 года допустили на футбольный матч
В Тегеране 10 октября состоялся футбольный матч национальной сборной против команды Камбоджи, игру впервые с 1981 года смогли посетить женщины. Прежде в стране существовал соответствующий запрет, принятый поле Исламской революции 1979 года.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:32, Вашингтон
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Петрозаводск говорит 03:59
Политика
Зеленский рассказал об отношении к российским СМИ и Скабеевой
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к российским СМИ, в частности к телеведущей Ольге Скабеевой.
Мойка78 18:27
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Путин назначил новых начальников управлений в Кремле
Главой управления по обеспечению конституционных прав граждан назначена Татьяна Локаткина, место руководителя управлением по вопросам госслужбы и кадров занял Максим Травников, управления информационного и документационного сопровождения президента - Антон Федоров.
Газета.Ru 07:09
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Дни24 01:54
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 17:17
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Кино
Настоящий слизеринец: звезда «Гарри Поттера» Рэйф Файнс не отдаст Волан-де-Морта другому актеру
В интервью на Comic-Con в Нью-Йорке Файнс поразмышлял над возможностью продолжения «Гарри Поттера» и признался, что будет крепко держаться за роль Тёмного Лорда, что бы ни случилось.
Popcornnews.ru 05:42
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Политика
Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
ПолитРоссия 04:14
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Студия актерского мастерства Натальи Бочкаревой располагалась в здании Института мировых цивилизаций.
RuNews24.ru 11:08
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Газета DAILY вчера в 15:35
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
США в четверг, 10 октября, перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие.
Московский Комсомолец 15:11
Экономика
Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Новая газета 01:32
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год.
REGNUM 07:35
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол
Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола
Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
News.ru 18:26
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09