Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЖенщин в Иране впервые с 1981 года допустили на футбольный матч

В Тегеране 10 октября состоялся футбольный матч национальной сборной против команды Камбоджи, игру впервые с 1981 года смогли посетить женщины. Прежде в стране существовал соответствующий запрет, принятый поле Исламской революции 1979 года.
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Свободный удар: иранским женщинам разрешили посещать футбольные матчи

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