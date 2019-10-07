В службе уточнили, что личность погибшей установлена. В районной администрации подтвердили факт того, что женщина умерла от нападения животного. С приходом осени участились случаи выходов нападения медведей к населенным пунктам Забайкальского края.

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

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