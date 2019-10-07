Происшествия

РБКРБКЖенщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

В службе уточнили, что личность погибшей установлена. В районной администрации подтвердили факт того, что женщина умерла от нападения животного. С приходом осени участились случаи выходов медведей к населенным пунктам Забайкальского края.
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Тело женщины со следами нападения животного обнаружено у села Тэрэпхэн Хилокского района

ГТРК Читавчера в 23:09

Медведь загрыз женщину в Забайкалье

ТАССвчера в 20:54

Женщина погибла при нападении медведя в Забайкалье

РИА Новостивчера в 21:44

В Забайкалье медведь убил 50-летнюю женщину

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Погибшая от лап медведя забайкалка ушла в лес два дня назад – следствие

Московский Комсомолец Читавчера в 21:42

Следователи начали проверку по факту гибели женщины после нападения медведя в Хилокском районе

Zab.RUвчера в 21:40

Очевидцы засняли медведя за Сухотино в Чите

Чита.Рувчера в 22:13
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Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

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США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

РИА Новости вчера в 23:33
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«МЮ» получает ту боль, которую заслуживает.
Матч ТВ вчера в 17:58
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Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
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«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи

ProstoProSport вчера в 23:23
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
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Определены самые продаваемые интернет-товары в России

В России чаще всего за 2019 год покупали в интернете бытовую технику и электронику (смартфоны, планшеты).
RT на русском вчера в 23:00
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Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.
Коммерсантъ 05 октября в 23:53
Спорт

Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Экономика

Минстрой РФ резко поднял нормативную стоимость жилья в Алтайском крае

Ранее на Алтае был самый низкий норматив на стоимость жилья среди регионов Сибири Министерство строительства и ЖКХ РФ своим ежеквартальным приказом подняло нормативную стоимость жилья в Алтайском крае до 36832 рублей за квадратный метр, пишет "Алтайский портал недвижимости".
АМИТЕЛ 00:25
Экономика

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Общество

Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги

Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Гаджеты

Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp

Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова вчера в 19:28
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Футбол

«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова

Московский Комсомолец вчера в 14:07
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза вчера в 04:14
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
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