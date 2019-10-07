Происшествия

РБКРБКЖенщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

В службе уточнили, что личность погибшей установлена. В районной администрации подтвердили факт того, что женщина умерла от нападения животного. С приходом осени участились случаи выходов медведей к населенным пунктам Забайкальского края.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

РБКвчера в 22:45

Трагедия в Забайкалье: медведь загрыз женщину

Вести.Ruвчера в 20:46

Женщина погибла при нападении медведя в Забайкалье

РИА Новостивчера в 21:44

Медведь убил женщину в Забайкалье

Известиявчера в 21:37

Медведь загрыз женщину в Забайкалье

ТАССвчера в 20:54

В Забайкалье медведь убил 50-летнюю женщину

RT на русскомвчера в 22:00

Очевидцы засняли медведя за Сухотино в Чите

Чита.Рувчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Армия и оружие

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия

Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза

В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода

На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Шоу-бизнес

Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог

Блокнот.ру вчера в 19:59
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Майли Сайрус завела новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом

26-летняя американская исполнительница Майли Сайрус завела роман с австралийским певцом Коди Симпсоном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Политика

Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов

Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Футбол

Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

Спорт-Экспресс 00:00
Гаджеты

Объявлен лучший смартфон в мире

По данным экспертов, у нового iPhone 11 Pro Max более длительное время автономной работы по сравнению с его предшественником, моделью XS Max, а также улучшенные камеры и более прочные материалы корпуса.
РЕН ТВ вчера в 19:10
Теннис

Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке.
RT на русском 02:28
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru вчера в 02:41
Кино

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК 02:26
Шоу-бизнес

Пугачеву впечатлил торт ее близкой подруги

Алла Пугачева пришла в восторг от праздничного торта со свечами Алины Редель.
Телепрограмма 05 октября в 08:24
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
REGNUM 02:39
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Главное