Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тамбовской области.

Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

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