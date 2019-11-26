Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина

26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по региону.
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