Происшествия
Телеканал 360°Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина
26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по региону.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Футбол
Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год
Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Музыка
Пресняков-старший рассказал, кто должен представлять Россию на Евровидении-2020
Музыкант Владимир Пресняков — старший в беседе с ФАН рассказал, кто должен представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение».
Политика
Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент
Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
Политика
Военный эксперт призвал США признать Крым российским
Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.
Наука
Фронтир нейронаук. У данио-рерио обнаружили «исчезающий» астроглиоз
У млекопитающих астроглиоз может быть как нейропротекторным, так и нейротоксическим и если астроглиоз достаточно тяжел или повторяется, это может вызвать образование в мозге глиальных рубцов, что еще больше затрудняет нейропластичность.
Политика
Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»
Встреча президента России с руководителями и основными акционерами компании «Яндекс» состоялась несколько дней назад.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Футбол
Галатасарай — Брюгге 1:1
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Кино
Представлен новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы»
Телесеть АМС представила новый телевизионный сериал, который станет очередным спин-оффом популярного шоу "Ходячие мертвецы".
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Космос
НАСА официально обнаружило водяной пар в Европе
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Экономика
Названы главные жертвы проблем в мировой торговле
Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Общество
Южноуральцев ждет теплый декабрь
По прогнозам центра Фобос, декабрь на большей части страны прогнозируется теплее обычного – в европейской части России температурная аномалия может превысить четыре градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.