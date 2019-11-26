26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по региону.

Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Происшествия Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину» Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».

Политика Трамп помиловал индеек и пошутил про импичмент Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.

Политика Военный эксперт призвал США признать Крым российским Американский военный эксперт Лайл Голдстайн призвал Вашингтон наладить отношения с Россией и перестать "слепо" поддерживать претензии Киева, передает National Interest.

Наука Фронтир нейронаук. У данио-рерио обнаружили «исчезающий» астроглиоз У млекопитающих астроглиоз может быть как нейропротекторным, так и нейротоксическим и если астроглиоз достаточно тяжел или повторяется, это может вызвать образование в мозге глиальных рубцов, что еще больше затрудняет нейропластичность.

Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество Южноуральцев ждет теплый декабрь По прогнозам центра Фобос, декабрь на большей части страны прогнозируется теплее обычного – в европейской части России температурная аномалия может превысить четыре градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Общество В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).