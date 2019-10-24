Происшествия
ИнтерфаксПассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции «Отрадное»
Несчастный случай произошел утром в четверг на станции "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По не установленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось, сказал собеседник агентства в четверг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Женщина погибла после падения под прибывающий поезд на станции метро «Отрадное»
Агентство Москва04:38
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings вчера в 02:08
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Авто
В Токио представлен компактный хэтчбек Honda Fit
Японская автокомпания Honda в рамках Токийского автосалона провела премьеру компактного гибридного хэтчбека Honda Fit четвертого поколения.
REGNUM 01:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал умилительное фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев с сыном и дочерью В комментариях поклонники Лазарева отметили очевидное сходство его детей: у них одинаковые носы, улыбки и даже взгляд.
Вокруг ТВ 04:31
Наука
Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Происшествия
Спасавшаяся от отчима-насильника девочка упала с балкона в Ижевске
Упав с балкона, расположенного на третьем этаже жилого здания, малышка серьезно травмировалась.
Регион online 06:47
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Музыка
Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror.
Пятый канал 09:28
Общество
У уральской активистки Навального списали со счета 100 млрд рублей
Со счета активистки штаба блогера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх оказались списаны почти 100 млрд рублей.
URA.Ru 10:07
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Российская газета 10:10
Происшествия
Пассажиры опаздывают на рейсы из-за проверки таксистов у Пулкова
Из-за проверок некоторые пассажиры опаздывают на вылет своих рейсов.
МР7.ру 09:39
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Здоровье
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать друг с другом
Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.
ФАН 10:05
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 03:16
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15