Несчастный случай произошел утром в четверг на станции "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По не установленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд, спасти его не удалось, сказал собеседник агентства в четверг.

Пассажир московского метро погиб, упав на рельсы на станции «Отрадное»

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