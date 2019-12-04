В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание.

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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