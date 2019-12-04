Происшествия
Вести.RuВ Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание.
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Вышел на улицу и начал стрелять по людям: в Перми мужчина убил из ружья женщину и ранил Росгвардейца
Новости Перми 59.ruвчера в 22:51
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