Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

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СК возбудил дело после стрельбы на улице в Перми, в результате которой погибла женщина

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Фото с места стрельбы в Перми, где убили женщину и ранили полицейского

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Что случилось этой ночью: среда, 4 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

В Росгвардии рассказали о задержании мужчины, открывшего стрельбу в Перми

АиФ Пермь00:43

СК показал видео с изъятым у стрелка в Перми оружием

РБК01:15
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Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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На Камчатке собаки напали на девочку.
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Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

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В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов

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Придется платить 340 тысяч рублей в месяц и сразу за двух детей.
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В Подмосковье пассажирский автобус врезался в грузовик

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, пострадали семь человек.
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