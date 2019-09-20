Футбол
Матч ТВЖенщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить. Паула Лека заявила, что была одной из тех трех сотрудниц и согласна отужинать с Роналду.
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Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается.
— Пирс Морган, британский журналистRT на русском 03:15
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Женщина выдала себя за работницу «Макдоналдса», подкармливавшую Роналду в детстве
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Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
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Актуальные Новости 03:36
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
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Pravda.Ru вчера в 04:56
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
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Вокруг ТВ вчера в 05:47
Армия и оружие
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
RT на русском 02:41
Политика
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
МИД Украины: Санкции против России идеологически разваливаются
Вадим Пристайко назвал «провалом все эти приглашения крымских организаций на заседания ОБСЕ», то же самое он говорит про решение ПАСЕ о возвращении в состав ассамблеи России.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Lenta.ru 19 сентября в 07:39
Происшествия
Корреа выведен из искусственной комы
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Газета.Ru 03:15
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
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Ugpressa.ru 19 сентября в 16:24
Футбол
Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»
Думаю, он может успешно играть в любой команде.
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Общество
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Армия и оружие
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.
RT на русском 03:54
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
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Рамблер вчера в 07:43
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
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Московский Комсомолец 02:30
Общество
Х5 открыла первый магазин «Пятерочка» в новой концепции
До конца года Х5 планирует открыть еще шесть магазинов "у дома" в новой концепции в Москве и Московской области.
Интерфакс вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Здоровье
Россияне смогут получать лекарства бесплатно или со скидкой
Как сообщает «Российская газета», жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой.
Миасский рабочий 18 сентября в 09:00
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58