Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается.

Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить. Паула Лека заявила, что была одной из тех трех сотрудниц и согласна отужинать с Роналду.

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

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