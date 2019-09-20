Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.

Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить. Паула Лека заявила, что была одной из тех трех сотрудниц и согласна отужинать с Роналду.

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

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