Футбол
Матч ТВЖенщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить. Паула Лека заявила, что была одной из тех трех сотрудниц и согласна отужинать с Роналду.
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Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.
— Пирс Морган, британский журналистРБК 10:17
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Женщина выдала себя за работницу «Макдоналдса», подкармливавшую Роналду в детстве
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