Футбол
Lenta.ruПодкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.
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Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.
— Пирс Морган, британский журналистРБК 10:17
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Женщина выдала себя за работницу «Макдоналдса», подкармливавшую Роналду в детстве
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