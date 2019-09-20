Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин.

Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв

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