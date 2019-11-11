с чего всё началось

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza. Инцидент произошел в проезде Чичерина.

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

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