Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЖенщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza. Инцидент произошел в проезде Чичерина.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения женщины с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБК02:31

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В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

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СК возбудил дело об убийстве после гибели женщины и малолетнего ребенка при падении с высоты в Москве

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Сбросившая из окна детей женщина общалась с врачами перед трагедией

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Политика

Асад: США ведут войну на выживание

Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
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Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Культура

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Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

Российская газета 01:39
Футбол

«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»

Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Экономика

Бюджет Набережных Челнов пополнился почти на 6,8 миллиарда рублей

Доходы бюджета города за девять месяцев этого года составили почти 6,8 миллиарда рублей.
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Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
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Газета.Ru вчера в 20:50
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Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
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В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
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Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

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Армия и оружие

США отправили на Аляску загадочную боевую машину

В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
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Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
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Под Брянском поезд Москва-Киев из-за задымления задержали на 3 часа

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Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC

Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления

Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
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Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.
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