Происшествия
Lenta.ruЖенщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza. Инцидент произошел в проезде Чичерина.
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Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Политика
В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
Из-за ограничительных мер в отношении России серьезно пострадала экономика восточной части Германии, прежде всего компании, работающие с Россией.
Российская газета 01:27
Происшествия
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51
Растет число госпитализированных в результате массового отравления школьников, которое произошло в городе Кропоткине Краснодарского края .
Российская газета вчера в 07:03
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Общество
На Россию идут 40-градусные морозы
Связано это с приходом северного циклона, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
URA.Ru вчера в 22:55
Авто
В России сертифицировали две модели Opel
Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 09 ноября в 10:42
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Обновлено в 12:06 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Спорт-Экспресс 00:41
Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Технологии
WhatsApp массово блокирует пользователей
Пользователи сообщают, что после того, как администраторы групп меняют названия на другое, которое в WhatsApp считают не очень хорошим, то все участники группы блокируются без возможности восстановления аккаунта.
iXBT.com 00:09
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Политика
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.
Известия 04:35
Гаджеты
Прозрачный корпус Antec P120 Crystal для 3-слотовых видеокарт и двух 360-мм СЖО
Американская компания Antec, специализирующаяся на производстве компьютерных компонентов и аксессуаров для игровых ПК и самостоятельной сборки системы, представила новый компьютерный корпус — P120 Crystal.
3DNews 04:13
Общество
Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату
Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
Znak.com 03:27
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости вчера в 03:52
Футбол
Петраков назначен главным тренером «Луча»
Известный российский специалист Валерий Петраков назначен главным тренером «Луча» из Владивостока, об этом информирует пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 01:29
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44