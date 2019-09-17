В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

В Москве женщина сбросила с моста двух детей

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