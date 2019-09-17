Происшествия
ИнтерфаксВ Москве женщина сбросила с моста двух детей
В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщила пресс-служба столичного главка СКР.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Lenta.ru 05:56
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку»,— приводит банк слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Коммерсантъ 06:39
Футбол
Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»
Радио Комсомольская правда 03:42
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Гаджеты
На 50% больше кэш-памяти. Появились подробности о процессорах Intel Tiger Lake
В мае компания Intel рассказала о мобильных процессорах Tiger Lake.
iXBT.com 04:52
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Политика
Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым-Таврида.
РИА Новости 08:18
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Футбол
Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»
Реальное время 07:42
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Наука
ИИ Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний
Специальный алгоритм научили с определенной точностью диагностировать 26 кожных заболеваний, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:48
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати не хочет рожать ребенка
Беременная невеста знаменитого рэпера Тимати не хочет рожать ребенка. Своим волнением Анастасия Решетова поделилась с подписчиками.
Дни.ру 05:10
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Кино
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Выжить»
Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», станет главной героиней сериала «Выжить».
Культуромания 04:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Шоу-бизнес
Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед
Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку "Руслан и Людмила" желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
Телепрограмма 07:03
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37