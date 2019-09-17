Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве женщина сбросила с моста двух детей

В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщила пресс-служба столичного главка СКР.
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Дело возбудили в Москве против женщины за попытку сбросить с моста двух детей

Агентство Москва03:36

В Москве женщина сбросила с моста двух детей

Интерфакс04:15

Возбуждено дело после того, как женщина сбросила с моста в столице двух детей

Вечерняя Москва04:02

СК завел уголовное дело на женщину, сбросившую двух детей с моста в Москве

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Женщина сбросила двоих детей с моста в Некрасовке

Москва 2403:53

Зачем москвичка сбросила двух своих детей с моста

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Женщина скинула с моста на юго‑востоке Москвы двух детей

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