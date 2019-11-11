с чего всё началось

Женщина упала на рельсы и погибла на станции Таганская кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Как отмечается, в настоящее время тело погибшей извлекают.

Женщина упала на рельсы и погибла на станции «Таганская» метро Москвы

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