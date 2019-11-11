Происшествия
Газета.RuЖенщина упала на рельсы и погибла на станции «Таганская» метро Москвы
Женщина упала на рельсы и погибла на станции Таганская кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Как отмечается, в настоящее время тело погибшей извлекают.
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с чего всё началось
О том, что на Кольцевой линии Московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке, ранее сообщалось на официальной странице метрополитена в Twitter.РБК04:29
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Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Хоккей
Коннор Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Стоит напомнить, что с 1 ноября текущего года в силу вступили изменения в Федеральном законе, касающиеся транспортного налога.
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Происшествия
Россиянин заказал киллеру мать ради квартиры в Москве
Следователи задержали мужчину по подозрению в подготовке убийства собственной матери.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
Украинцы разочаровались в новой власти
Уровень доверия граждан Украины к новым властям страны снизился.
Шоу-бизнес
Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко
Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
Политика
Ушаков оценил возможность контактов Путина и Трампа в ближайшее время
Возможность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не прорабатывается, был вариант встречи на саммите АТЭС, но мероприятие отменилось, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.