Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЖенщинам принадлежит до трети мирового богатства

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства Влияние женщин в финансовой сфере стремительно растет, следует из данных BCG. Однако их роль в управлении активами по-прежнему недооценена. Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российские женщины оказались 11-ми по богатству в Европе

Телеканал 360°07:14

В BCG предложили управляющим капиталом компаниям переосмыслить подход к женщинам

Интерфакс00:45

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

РБКвчера в 17:01

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

Lenta.ruвчера в 18:03

Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

РЕН ТВвчера в 17:12

Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

ТАССвчера в 17:09

Российские женщины богатеют быстрее мужчин

URA.Ruвчера в 19:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
231
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
8
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
3
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
333
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,2K
Футбол

Власти разрешили «Зениту» возобновить тренировки

Власти Санкт-Петербурга разрешили "Зениту" возобновить тренировки в ограниченном режиме, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:20
Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Технологии

«Яндекс» запустил корпоративные версии «Почты» и «Диска»

Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin «Яндекс» запускает версии своих сервисов «Почта» и «Диск» для предпринимателей, сообщает Rubase.
Газета Малый бизнес 07:37
Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
1,2K
Здоровье

Откуда не ждали. В Петербурге от внебольничных пневмоний умирает в десять раз больше пациентов, чем от коронавируса

С 1 марта в Петербурге от внебольничной пневмонии умерли 694 человека.
Новая газета 05:00
Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
740
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
4,9K
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
840
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Кино

Опубликован трейлер сериала «Сквозь снег»

Inc-news.ru вчера в 15:39
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
1K
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
20
Общество

ПФР разъяснил, как оформить выплату в 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) подробно разъяснили, каким образом россиянам можно получить денежное пособие в размере 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 мая в 15:30
1
Шоу-бизнес

Светлана Светличная отпраздновала свой 80-летний юбилей в одиночестве

Светлана признаётся, что не уверенна позвонит ли ей сын, чтобы поздравить, из-за случившегося несколько месяцев назад инсульта.
Paparazzi.ru 07:39
Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
22
Политика

Лавров выступил против «судилища» над журналистами FT и NYT

Глава МИД РФ подчеркнул, что выступает против «судилища над журналистами».
Компания 05:24
11
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
2,5K
Общество

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» открылись в Петербурге

Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
243
Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
31
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине

Культуромания вчера в 15:11
Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
443
Политика

Поклонская ответила Гордону, который назвал ее символом предательства

Live24 вчера в 03:20
344
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

РБК 05:17
208
Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
713
Наука

Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут

ТАСС Наука вчера в 11:24
88
Как работают Яндекс.Новости?
Главное