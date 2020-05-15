Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЖенщинам принадлежит до трети мирового богатства

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства Влияние женщин в финансовой сфере стремительно растет, следует из данных BCG. Однако их роль в управлении активами по-прежнему недооценена. Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
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с чего всё началось

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

Отмечается, что анализ был подготовлен до вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. По подсчетам BCG, по состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема капитала ($216 трлн). Самая крупная доля — $35,4 трлн — пришлась на страны Северной Америки.
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