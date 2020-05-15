Экономика
КоммерсантъЖенщинам принадлежит до трети мирового богатства
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства Влияние женщин в финансовой сфере стремительно растет, следует из данных BCG. Однако их роль в управлении активами по-прежнему недооценена. Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
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Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин: этот показатель составляет 320 миллиардов долларов, при этом темпы роста их капитала превышают общемировые, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth "Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии", которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:08
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