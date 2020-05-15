Экономика
КоммерсантъЖенщинам принадлежит до трети мирового богатства
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства Влияние женщин в финансовой сфере стремительно растет, следует из данных BCG. Однако их роль в управлении активами по-прежнему недооценена. Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
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Транспорт
Мэрия планирует частично разрешить каршеринг в Москве
Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают снятие запрета на аренду автомобилей в каршеринговых сервисах при условии, что автомобиль будет взят минимум на пять дней.
Коммерсантъ 10:21
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Авто
Электрокар Ferrari станет «пионером новых технологий»
Компания Ferrari разрабатывает первый полностью электрический суперкар в истории бренда и обещает, что он станет «пионером новых технологий».
Motor 08:33
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Спорт
Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова завершила карьеру
Чемпионат 13 мая в 13:17
Происшествия
Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве
В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Общество
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда
Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
Коммерсантъ 08:49
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Происшествия
СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
Футбол
Появился календарь заключительных туров РПЛ
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале обнародовал календарь туров РПЛ после возобновления чемпионата.
Bookmaker-ratings.ru 07:11
Здоровье
В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции
Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
В Сети восхитились 12-летней дочерью Ивана Урганта
Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей дочери Нине исполнилось 12 лет, младшей Валерии – 4 года.
Bimru.ru 07:13
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 02:52
Здоровье
Режим ограничений решили пока не ослаблять в Алтайском крае
Эпидемиологическая обстановка не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий в Алтайском крае.
Алтайская правда 10:01
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19