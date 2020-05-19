Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом жительница Москвы написала 19 мая на своей странице в Facebook.

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

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Политика Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.

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