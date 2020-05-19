Коронавирус
ИзвестияЖенщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции
Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции. Об этом жительница Москвы написала 19 мая на своей странице в Facebook.
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Женщине-инвалиду, прикованной к постели, аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Комсомольская правдавчера в 15:50
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
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В Белгороде в горбольнице № 2 коронавирусом заразились 23 работника
На сегодняшний день очаги были зафиксированы среди медработников Белгородской области в горбольнице №2 Белгорода — 23 работника, в областной инфекционной больнице — 10 медработников, в ракитянской ЦРБ — 9 медработников, рассказала первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Kursk.com 08:35
Общество
Низкая смертность от коронавируса в России объяснена
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
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Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 06:38
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В Коми отложили первый этап снятия ограничений
Реализация в полном объеме первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в Коми откладывается до конца мая из-за прироста заболеваемости в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Экономика
Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
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Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам
Рамазан Абдулатипов провел обращение к землякам и призвал их к сплоченности в борьбе с этим недугом.
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
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Общество
В Самарской области могут ужесточить режим ограничений
19 мая губернатор Самарской области проводит оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 11:28
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Ведомости 14:30
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Глава донского Минздрава разъяснила ситуацию с доплатами за апрель
Сегодня министр здравоохранения Дона разъяснила ситуацию с федеральными и региональными доплатами врачам и медработникам.
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СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
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Медики назвали самый полезный для сердца продукт
Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru вчера в 03:53
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
Спорт-Экспресс 14:30
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Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
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Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
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Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
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Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
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