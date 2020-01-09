Житель Кургана написал в социальных сетях, что его бабушке принесли пенсию за январь с прибавкой всего 1 рубль 10 копеек. По его словам, женщина плачет от обиды — ведь она проработала всю жизнь - с 15 лет до самой пенсии. Местные журналисты обратились за комментарием в Пенсионный фонд.

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