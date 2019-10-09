Свыше трех тысяч жительниц Ирана посетили тегеранский стадион Azadi stadium, сообщает Lenta.ru. 10 октября там состоялся футбольный матч сборной страны с командой Камбоджи в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Иранские женщины получили доступ на футбольную арену впервые за 40 лет.

Женщины Ирана впервые за 40 лет смогли прийти на футбольный матч

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