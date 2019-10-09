Футбол
Пятый каналЖенщины Ирана впервые за 40 лет смогли прийти на футбольный матч
Свыше трех тысяч жительниц Ирана посетили тегеранский стадион Azadi stadium, сообщает Lenta.ru. 10 октября там состоялся футбольный матч сборной страны с командой Камбоджи в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Иранские женщины получили доступ на футбольную арену впервые за 40 лет.
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Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
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