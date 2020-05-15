Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБогатство россиянок и женщин других стран сравнили

Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Boston Consulting Group.
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Российские бизнесвумен богатеют быстрее всех в мире

Life.ru20:59

Россиянки богатеют быстрее, чем женщины других странах

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Российские женщины богатеют быстрее мужчин

URA.Ru19:08

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

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Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

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Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

ТАСС17:09

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

РБК17:01
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Экономика

Названы сроки восстановления российской экономики

Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Lenta.ru 21:49
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Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
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Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
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Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Общество

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
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Культура

Шуга из BTS рассказал, что будет делать, если из группы уйдут участники

Шуга (Suga) поделился со зрителями, что же все-таки он будет делать, если кто-то решится покинуть группу.
Popcake 09:24
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Технологии

Кибермошенники придумали новый способ обмануть россиян

Мошенники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу жителей России во время самоизоляции, об этом предупредила менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
Вестник Кавказа 23:15
Недвижимость

Бурков намерен за счет бюджета еще более снизить ставку по ипотеке

На федеральном уровне введены меры поддержки: запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, повышена доступность кредитов для строительных компаний.
Вечерний Омск. Неделя 10:13
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Политика

Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России

Российское посольство в США отправило письмо редактору издания NewYork Times, в котором потребовало опровергнуть информацию из недавней публикации о смертности от коронавируса в РФ.
Российская газета 16:36
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Спорт

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru вчера в 11:16
Здоровье

Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом

В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 21:34
7
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
711
Здоровье

Эксперты дали рекомендации по питанию на самоизоляции

Соблюдение здоровой диеты поможет сохранить фигуру во время самоизоляции, а также позволит избежать тяжелых форм коронавируса, рассказали «РИА Новости» в пятницу, 15 мая, эксперты в области эндокринологии и здорового образа жизни.
Известия 21:08
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
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Гаджеты

Xiaomi назвала дату анонса глобальной версии MIUI 12

На прошлой неделе Xiaomi предложила пользователям угадать, когда будет анонсирована глобальная версия MIUI 12.
iXBT.com вчера в 09:53
1
Игры

Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии

Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
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Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия 18:45
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
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Общество

Не все на выход! Где в России снимают коронавирусные запреты

Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.
НГС.Кемерово 21:00
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
47
Общество

Кофе впервые обогнал чай по потреблению в России

Господин Чантурия отметил, что кофе впервые обогнал чай по потреблению в России.
Коммерсантъ 02:37
212
Общество

В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
РБК 20:37
1
Общество

В Госдуму вносят закон о праве полиции вскрывать машины

Правительство вносит в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.
Реальное время 12 мая в 12:34
4,4K
Авто

Минивэн GAC GN8 появится в России в июне

Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
Автостат 03:53
9
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
27
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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