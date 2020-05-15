Жительницы России богатеют быстрее, чем женщины в других странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Boston Consulting Group.

Богатство россиянок и женщин других стран сравнили

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