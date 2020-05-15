Экономика

РБКРБКЖенщины обошли мужчин по росту благосостояния

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За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
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