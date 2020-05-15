Коронавирус
РБКЖенщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
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Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Расширен перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса.
Нязепетровские вести вчера в 07:16
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Лавров рассказал о подготовке саммита пятёрки СБ ООН
Очный саммит пятёрки постоянных членов СБ ООН будет обязательно проведён. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
News.ru 06:07
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В отставку отправили главу ГИБДД Кубани
Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Авто
BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series
Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.
Автоновости дня вчера в 07:35
Экономика
Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса.
Телеканал 360° вчера в 21:39
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Общество
Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям
На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Российская газета 05:45
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Происшествия
Суд оставил под арестом экс-замглавы Курганской области
Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей, на его арест.
ТАСС 01:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге
Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
РБК 06:02
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Кино
Сериал «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли выйдет 15 июля
Стриминг-сервис The NBCUniversal под названием Peacock раскрыл даты премьер своих новых проектов, в числе которых — адаптация романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
Игромания.ру вчера в 13:21
Общество
Китаянка родила двойняшек от разных мужчин, изменив своему мужу
Жительница Китая родила двойняшек сразу от мужа и любовника, пишет Daily Mail.
Ридус 06:10
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ вчера в 04:27