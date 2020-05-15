Коронавирус

РБКРБКЖенщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
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Российские бизнесвумен богатеют быстрее всех в мире

Life.ruвчера в 20:59

В BCG предложили управляющим капиталом компаниям переосмыслить подход к женщинам

Интерфакс00:45

Опубликован рейтинг стран Европы по богатству женщин

Взгляд.ру00:17

Треть мирового богатства принадлежит женщинам: где они живут и как распоряжаются деньгами

Forbes01:36

Российские женщины богатеют быстрее мужчин

URA.Ruвчера в 19:08

Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

РЕН ТВвчера в 17:12

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

РБКвчера в 17:01
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
169
Общество

Расширен перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса.
Нязепетровские вести вчера в 07:16
18
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Политика

Лавров рассказал о подготовке саммита пятёрки СБ ООН

Очный саммит пятёрки постоянных членов СБ ООН будет обязательно проведён. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
News.ru 06:07
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
181
Общество

В отставку отправили главу ГИБДД Кубани

Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
23
Общество

Объяснена причина информирования Путина о болезни Заворотнюк

Live24 01:42
160
Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
1K
Авто

BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series

Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.
Автоновости дня вчера в 07:35
Экономика

Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса.
Телеканал 360° вчера в 21:39
1
Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru вчера в 08:19
3
Общество

Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Российская газета 05:45
2
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Происшествия

Суд оставил под арестом экс-замглавы Курганской области

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей, на его арест.
ТАСС 01:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
9
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Политика

Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
РБК 06:02
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Общество

Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
5
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

REGNUM 02:01
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Кино

Сериал «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли выйдет 15 июля

Стриминг-сервис The NBCUniversal под названием Peacock раскрыл даты премьер своих новых проектов, в числе которых — адаптация романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
Игромания.ру вчера в 13:21
Общество

Китаянка родила двойняшек от разных мужчин, изменив своему мужу

Жительница Китая родила двойняшек сразу от мужа и любовника, пишет Daily Mail.
Ридус 06:10
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
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Фигурное катание

Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
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Общество

Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ вчера в 04:27
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