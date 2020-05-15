Экономика

РБКРБКЖенщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
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Треть мирового богатства принадлежит женщинам: где они живут и как распоряжаются деньгами

Forbes01:36

В BCG предложили управляющим капиталом компаниям переосмыслить подход к женщинам

Интерфакс00:45

Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

РЕН ТВвчера в 17:12

Российские женщины богатеют быстрее, чем в среднем по миру — исследование

REGNUMвчера в 23:30

Ladies first: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире

ПРАЙМвчера в 17:17

Опубликован рейтинг стран Европы по богатству женщин

Взгляд.ру00:17

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

РБКвчера в 17:01
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Шоу-бизнес

Воля и Утяшева показали редкие фото с сыном на его 7-летие

На днях старшему Роберту исполнилось семь лет, и родители сделали исключение — они опубликовали в своих микроблогах видео о взрослении наследника.
Городовой 04:05
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
4,7K
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
1,3K
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 13 мая в 06:48
1,3K
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru вчера в 11:38
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Общество

Власти Москвы назвали процент нарушений масочного режима в магазинах

Количество покупателей в магазинах, которые не носят маски и перчатки, сократилось до 3%. Об этом в пятницу, 15 мая, заявила ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Известия 01:58
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Общество

Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса

Словения стала первой европейской страной, официально объявившей об окончании эпидемии коронавируса нового типа, пишет агентство Reuters.
Rambler News Service 05:37
8
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Газета.Ru вчера в 21:17
706
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Политика

Лавров выступил против введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.
RT на русском 05:37
1
Общество

Число заражений коронавирусом во Владимирской области достигло 1459

По данным на 13 мая, во Владимирской области зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 13 мая в 03:50
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 13 мая в 10:41
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
352
Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
34
Общество

Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

Ведомости вчера в 11:46
3
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
60
Общество

Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО

Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате десятков миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, сообщила пресс-служба Минюста.
РИА Новости 05:32
32
Политика

Лавров: РФ не намерена скрывать данные о смертности от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не намерены скрывать информацию по поводу уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 05:35
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
10
Общество

Ещё 104 человека заразились коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:47
161
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
19
Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки самозанятых

Москва, 15 мая 2020, 12:29 — REGNUM Правительством России подготовлены поправки для поддержки самозанятых граждан в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 05:29
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