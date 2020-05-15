Экономика
РБКЖенщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
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Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Политика
Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции
Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в конституции, заявили 14 мая в офисе украинского президента.
Известия 17:32
Происшествия
Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
Футбол
Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
14 мая «Локомотив» объявил, что 31 числа Сёмин покинет команду по истечении срока контракта.
Говорит Москва 13:55
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Здоровье
В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое
С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ 19:39
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Кино
Съемки «Матрицы 4» возобновят в июле
Piter.tv 04:12
Общество
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:33
Политика
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru 18:46
Экономика
Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 19:15
Шоу-бизнес
Мама Тимати хочет удалить свой аккаунт из соцсети
От всех разговоров и перипетий Симона очень устала и поделилась сегодня с подписчиками на своей странице, что имеет большое желание удалить аккаунт, так как советы, которые она даёт никому не нужны.
Paparazzi.ru 08:13
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 07:11
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу в Сирии
Было решено, что самолет с этим грузом сядет на российской авиабазе, поскольку это гарантирует защиту от Израиля, который мог предпринять попытки сорвать поставку груза из Ирана, передает портал «Мир новостей».
Вечерний курьер 13:09
Политика
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно.
Lenta.ru 19:06
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru 18:32
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Политика
Зеленский продлил санкции против российских соцсетей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
RT на русском 17:15
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00