В руках женщин находится до трети от всемирного объема капиталов, также говорится в исследовании, передает РИА Новости. Согласно прогнозам BCG, в период 2020-2023 годов темпы роста богатства женщин повысятся до 7,2%.

Женщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов

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