Экономика
РЕН ТВЖенщины в России обошли мужчин по росту объема капиталов
В руках женщин находится до трети от всемирного объема капиталов, также говорится в исследовании, передает РИА Новости. Согласно прогнозам BCG, в период 2020-2023 годов темпы роста богатства женщин повысятся до 7,2%.
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Общество
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ), заявил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов в беседе с "Ведомостями".
РИА Новости 17:40
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Футбол
Андрей Аршавин рассказал, как «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году
Экс-игрок петербургского клуба «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о матче 12-летней давности с французским «Марселем».
Петербургский дневник 17:36
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы и заразился коронавирусом
Все про Спорт ру 09:07
Культура
Сериал «Судная ночь» закрыли после второго сезона
USA Network сообщил о том, что закрывает сериал «Судная ночь». Второй сезон проекта вышел на экраны в 2019 году.
OvideO.ru 13:16
Наука
Малярийный паразит имеет свои биологические часы
Исследователи давно знают, что все малярийные паразиты в теле зараженного человека проходят через свой клеточный цикл одновременно.
Машины и Механизмы 15:04
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1
Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости 18:21
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru 05:41
Авто
BYD представит для Европы электрокар круче Tesla
В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.
Car.ru вчера в 09:59
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Транспорт
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску.
RT на русском 12:37
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
Экономика
Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен
Ранее в пресс-службе столичного Департамента транспорта сообщили ТАСС, что приобрести маски и перчатки теперь можно в 1 тыс. точек продаж Московского метрополитена и около 500 кассах на пригородных станциях.
ТАСС 17:27
Происшествия
Торговый центр загорелся в Ленобласти
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
Авто
Reuters: Tesla готовится обрушить цены на электроавто
По словам неназванного инсайдера, новая аккумуляторная батарея не только позволит существенно увеличить запас хода электромобилей, но и поможет снизить стоимость электрокаров до уровня цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Машины и Механизмы 17:28
Происшествия
Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Обозреватель Врн 10:53
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform вчера в 04:19
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
В Москве зафиксировано увеличение смертности за апрель
Заммэра отметила, что Москва опубликовала эти данные сознательно и самостоятельно, чтобы их могли использовать все.
Эхо Москвы 13:33
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла, который охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.
ТАСС вчера в 16:35