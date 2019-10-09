Футбол
Бомбардир.руЖенщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране
В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины. Подобное произошло впервые за 40 лет.
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Технологии
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