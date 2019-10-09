Футбол
Телеканал RTVIВ Иране женщин пустили на футбольный матч
Игра прошла в Тегеране между сборными Ирана и Камбоджи в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. Билеты на матч продавались с 3 октября. Для женщин на стадионе «Азади», вмещающем 79 тысяч человек, выделили около трех тысяч мест.
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Экономика
Минтруда России предложило снизить прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты России внесло на общественное обсуждение проект приказа о снижении прожиточного минимума.
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
Автоспорт
Организаторы рассмотрят перенос квалификации Гран-при Японии в пятницу
Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Политика
Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал пресс-марафон нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Здоровье
Омский невролог рассказал, как не умереть в самолете
Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в омском аэропорту.
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полицейских в Гонконге
Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложение HKmap.live, через которое можно было в реальном времени отслеживать передвижения полицейских в Гонконге, узнавать местонахождение полицейских автомобилей, спецподразделений и т.п.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
Шоу-бизнес
Бузова ответила на критику своего творчества
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Армия и оружие
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»
"Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации", – говорится в документе.
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Футбол
Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Хоккей
Величкин опроверг информацию о своем увольнении из «Металлурга»
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал информацию о том, что уволен из клуба.
ЖКХ
В мэрии надеются, что Южно-Сахалинска хватит на всех
Южно-Сахалинск, который сегодня является основной точкой притяжения для переезжающих в регион из-за пределов области, а также внутренней миграции жителей Сахалина и Курил, уже около трех лет объявляет о грандиозных планах жилищного строительства.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.