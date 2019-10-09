Футбол

Телеканал RTVIТелеканал RTVIВ Иране женщин пустили на футбольный матч

Игра прошла в Тегеране между сборными Ирана и Камбоджи в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. Билеты на матч продавались с 3 октября. Для женщин на стадионе «Азади», вмещающем 79 тысяч человек, выделили около трех тысяч мест.
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