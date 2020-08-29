Российским пенсионерам с сентября перечислят выплату в 1421 рубль

Российских пенсионеров ранее проинформировали о новой ежемесячной доплате к пенсии, которая полагается пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС и во время инцидента на химическом комбинате «Маяк».