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Газета.Ru
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин.В источнике
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Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфакс12:24
Эхо Москвы

Сотрудники силовых структур производят точечные задержания участников Женского марша солидарности в Минске

Эхо Москвы13:05
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ru11:14
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъ10:36
Дождь

В Минске прошли задержания во время женского марша солидарности

Дождь10:31
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБК09:58
Фонтанка.Ру

Третья неделя протестов в Белоруссии завершается женским днем. ОМОН не пускает митингующих на площадь Независимости

Фонтанка.Ру11:16

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Баку не устроил ответ Москвы по поводу «вооружения» Еревана

В Баку не вполне удовлетворены ответом Москвы по поводу запроса о вооружении Армении, ждут ясности, заявил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Взгляд.ру07:15
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Российским пенсионерам с сентября перечислят выплату в 1421 рубль

Российских пенсионеров ранее проинформировали о новой ежемесячной доплате к пенсии, которая полагается пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС и во время инцидента на химическом комбинате «Маяк».
Слово и Дело12:21
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The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Подельника россиянина Вадима Красикова, подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Давыдов (настоящее имя — Роман Демьянченко), он служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ.
Дождь13:21
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