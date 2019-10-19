Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что приведет к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.

с чего всё началось

Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.

Спорт день за днем

Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

Здоровье Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Шоу-бизнес Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.

Политика Захарова: британские власти нарушают права граждан В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Авто Появились первые изображения обновлённого Hyundai Tucson Издание «Колёса.ру» на основе шпионских фотографий обновлённого кроссовера Hyundai Tucson создали рендерные изображения новинки.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Шоу-бизнес Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.

Игры Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.

Армия и оружие Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.

Происшествия Пожар в Ярославской области унес жизни пятерых детей Жилой дом загорелся в городе Ростов в Ярославской области. В результате погибли шесть человек — пятеро детей и один взрослый.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Общество Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Мужем Дарьи Жуковой стал 34-летний Ставрос Ниархос, наследник судостроительной компании, которая носит его имя.

Экономика Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии 12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.

Культура Даниил Белых: Сериал «Сваты» сменит название Актёр Даниил Белых сообщил о том, что сериал «Сваты» переименуют. По словам артиста, теперь телепроект будет называться «Золовка».