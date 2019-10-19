Спорт

Ruposters.ruRuposters.ruЖенская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
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IBU аннулировал результаты Васильевой, женская команда России лишится квоты в Кубке мира

Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что приведет к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.
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IBU аннулировал результаты Васильевой. Женская сборная России лишилась шестой квоты на Кубке мира-2019/20

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