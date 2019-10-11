Хоккей

РИА НовостиРИА НовостиСборная России обыграла команду Уругвая на Всемирных пляжных играх

Сборная России по пляжному футболу победила команду Уругвая в матче группового этапа на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы D завершилась со счетом 5:3.
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Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх

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Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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