Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля этого года, что приведет к сокращению квоты женской команды России в Кубке мира сезона-2019/20.

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Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.

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Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира

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