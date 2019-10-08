Футбол
MetaratingsЖенская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2. «Оранжевые» отличились уже в дебюте встречи: на 12-й минуте мяч в ворота соперниц забила Даниэль ван де Донк.
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Как Россия проиграла Голландии: все голы матча отбора на женский Евро-2021. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 16:14
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
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