Футбол
MetaratingsЖенская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2. «Оранжевые» отличились уже в дебюте встречи: на 12-й минуте мяч в ворота соперниц забила Даниэль ван де Донк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Как Россия проиграла Голландии: все голы матча отбора на женский Евро-2021. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 16:14
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение 07 октября в 08:54
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Финансы
Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
ТАСС 07 октября в 03:08
Кино
Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.
Телеканал 360° 06 октября в 21:32
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Общество
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском вчера в 08:09
Транспорт
ВСМ Москва — Петербург могут запустить в 2026 году
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Телеканал Санкт-Петербург 07 октября в 10:01
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие
«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.
Взгляд.ру 05:05
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Политика
CNN анонсировала выход США из Договора по открытому небу
Фото: mil.ru По информации телекомпании, администрация Трампа скоро официально объявит о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Финанс 01:12
Футбол
Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад
Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины.
SM News 03:46
Армия и оружие
На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»
Online47.ru вчера в 16:58