Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЖенская сборная России разгромила Эстонию в матче отбора ЧЕ-2021

Женская сборная России по футболу разгромила команду Эстонии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча группы A, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок.
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Женская сборная России разгромила Эстонию

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