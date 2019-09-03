Футбол
ЧемпионатЖенская сборная России разгромила Эстонию в отборе Евро-2021
Женская сборная России в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года по футболу разгромила команду Эстонии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Сапсан Арена". Победу подопечным Елены Фоминой принесли дубль Коровкиной, а также голы Фёдоровой и Мягковой.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
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